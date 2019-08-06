Малоизвестный полноприводный пикап ИЖ-27171 «Охотник»

Не всем известно, что завод «Иж-Авто» с 2003 года занимался мелкосерийным производством одной весьма необычной модели – пикапа ИЖ-27171 «Охотник», который выпускали по индивидуальным заказам.

Автомобиль был разработан на базе обычного пикапа «ИЖ-2717», но в отличие от своего стандартного собрата получил полуторную кабину, разработанную с учетом потребностей охотников. За передними сиденьями машины разработчики расположили лавку с подъемной крышкой, в которую по размерам помещалось ружьё и охотничьи принадлежности, а на самой лавке могла расположиться собака.

Как и стандартный пикап «ИЖ-2717», версия «Охотник» имела заднюю подрессорную подвеску, способную выдерживать на борту до 700 км груза.

Приводили в движение пикап «вазовские» бензиновые моторы с рабочим объемом в 1,7- и 1,8-литра, мощность которых составляла 79 и 82 лошадиные силы соответственно.

Пикап имел полный привод и оснащался «раздаткой», что позволяло на нем успешно передвигаться даже в условиях серьезного бездорожья.

Всего с 2003 года «Иж-Авто» выпустил 22 экземпляра этой модели, которые порой можно встретить на дорогах нашей страны.