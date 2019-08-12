Luxgen расширяет модельный ряд

В сети были опубликованы новые фотографии тайваньского паркетника, сделанные шпионами. Отметим, что вероятнее всего официальная премьера состоится только в следующем году, тогда как на конец этого года уже запланирована презентация трехрядного URX.

Компания Luxgen была создана 12 лет назад. На рынке она позиционируется, как премиальный производитель. Стоит отметить, что примерно 5 лет назад фирма пыталась реализовывать авто и на территории Российской Федерации. Однако, эта идея с треском провалилась и за более, чем год работы бренда, в РФ было продано менее полутора сотен иномарок. Справедливости ради стоит отметить, что и на китайском рынке у фирмы достаточно плохие дела, так в прошлом году там было продано всего чуть более 9 тысяч экземпляров машин. На основании этого фирма решила запустить сразу несколько новинок для того, чтобы обратить внимание аудитории на свою продукцию.

Ещё зимой был анонсирован новый трехрядный паркетник, который уже через несколько месяцев должен поступить в продажу. Теперь же стало известно про подготовку ещё одного кроссовера, название которого пока держится в тайне. На фотографиях автомобиль покрыт плотным слоем камуфляжа, однако уже заметно, что он получил весьма неординарные задние фонари и передние фары. Есть фотографии и салона. Там установлена великолепная виртуальная приборная доска, а также сенсорный экран для системы мультимедиа.