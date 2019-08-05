Land Rover Defender испытали в пустыне

В сети появилась увлекательная видеозапись о том, как прошли очередные испытания прототипа внедорожника Defender.

Стоит отметить, что местом для тестирования возможностей нового внедорожника компания Land Rover выбрала Дубаи, где протираются восхитительные пустыни. При этом, автомобиль решили продемонстрировать в комбинированном режиме езды, поэтому показали особенности езды на нём на обычной трассе. Такими испытаниями компания решила отметить своё 65-летнее сотрудничество с организациями Красного полумесяца, а также Красного креста, которые занимаются гуманитарными миссиями по всему миру.



Автомобиль на ролике покрыт плотным камуфляжем, однако, некоторые его особенности уже можно рассмотреть. Очевидно, что модель будет выглядеть более агрессивно.