Land Rover Defender испытали в пустыне

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Фото: Autonews.ru

В сети появилась увлекательная видеозапись о том, как прошли очередные испытания прототипа внедорожника Defender.

Стоит отметить, что местом для тестирования возможностей нового внедорожника компания Land Rover выбрала Дубаи, где протираются восхитительные пустыни. При этом, автомобиль решили продемонстрировать в комбинированном режиме езды, поэтому показали особенности езды на нём на обычной трассе. Такими испытаниями компания решила отметить своё 65-летнее сотрудничество с организациями Красного полумесяца, а также Красного креста, которые занимаются гуманитарными миссиями по всему миру.

Автомобиль на ролике покрыт плотным камуфляжем, однако, некоторые его особенности уже можно рассмотреть. Очевидно, что модель будет выглядеть более агрессивно.

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