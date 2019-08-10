Кроссовер Toyota RAV4 стал в июле бестселлером марки в РФ

Объем продаж популярного кроссовера Toyota RAV4 в июле 2019 года составил порядка 3 тысяч 360 новых автомобилей, что на 12 процентов выше, чем было зафиксировано годом ранее, что в очередной раз подтвердило статус бестселлера этой модели в России.

На второй позиции по популярности среди моделей Toyota в РФ расположился седан D-класса Camry – 2 тысячи 886 реализованных единиц, что на 14% ниже, чем за аналогичный период 2018 года.

Суммарно же в июле 2019 года продажи компании Toyota в России составили 9 тысяч 367 новых легковых машин, что на 4 процента меньше, чем было в июле прошлого года. За семь месяцев текущего года продажи японской марки сократились в стране на 2% – до 55 тысяч 869 единиц. При этом рыночная доля марки несмотря на падение выросла до 5,8%.