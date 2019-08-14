Кроссовер Suzuki Vitara Brezza получит бюджетную версию

Компания Suzuki сообщила о намерении по выпуску новой бюджетной версии своего популярного кроссовера Vitara Brezza. Продажи новинки стартуют в феврале 2020 года.

Новая доступная модификация этого «паркетника» получит под капот 1,5-литровый бензиновый мотор на 105 лошадиных сил, в то время как нынешняя версия Vitara Brezza предлагается с безальтернативным 1,3-литровым «дизелем» на 90 «лошадок».

Как и текущая модификация кроссовера, доступная модификация не получит системы полного привода, ограничившись передним приводом.

Напомним, что длина этого компактного вседорожника составляет 3995 мм, ширина равна 1790 мм, а высота – 1640 мм. Размер колесной базы равен 2500 мм.

Сейчас стоимость кроссовера в Индии начинается с отметки в 1 миллион 73 тысячи рупий или 990 тысяч рублей по текущему курсу.

Ожидается, что цена бюджетной версии «паркетника» будет составлять порядка 690 тысяч рупий или 635 тысяч рублей по актуальному курсу.