Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster получил дешевую версию

Японская Nissan представила на индийском авторынке бюджетную версию своего популярного кроссовера Kicks, оснащенную дизельным мотором.

Напомним, что в Индии Nissan Kicks продается модификация этой модели, разработанная одной платформе с российским Renault Duster, при этом глобальная версия кроссовера базируется на другой «тележке» – от текущего Nissan Juke.

За счет платформы B0, хорошо известной российским автомобилистам по многим моделям Renault, Nissan и Lada, Kicks смог получить увеличенные габариты по сравнению со своим глобальным собратом. Длина кроссовера прибавила 89 мм – до 4384 мм, ширина – на 53 мм (до 1813 мм), а высота – на 66 мм (до 1656 мм). Размер колесной базы вырос на 63 мм – до 2673 мм.

Стоимость новой самой доступной комплектации Kicks в Индии под названием XT составляет от 989 тысяч рупий, что при пересчете на российскую валюту составляет порядка 900 тысяч рублей, что на 10% дешевле, чем было раньше.

Приводит в движение «паркетник» 1,5-литровый бензиновый двигатель на 106 лошадиных сил или 1,5-литровый турбодизель на 100 «скакунов». Связку первому составляет 5-ступенчатая МКПП и бесступенчатый вариатор CVT, а второму – 6-скоростная «механика» или 6-диапазонный «робот». Привод – только передний.