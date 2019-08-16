Кроссовер Kia KX3 подарит свое название новому Kia Seltos

Вторая генерация кроссовера Kia KX3 будет представлена на автомобильной выставке в Чэнду (Китай) уже в этом году. Дебют новинки состоится 5 сентября, что одновременно с этим является днем официальной премьеры нового кроссовера Kia Seltos, поскольку именно «Селтос» будут продавать в «Поднебесной» под именем KX3, позиционируя «паркетник» как вторую генерацию этой модели.

Отличаться от глобальной версии кросса китайский вседорожник будет размерами, в которых длина автомобиля окажется на 30 мм короче (4345 мм), а высота больше на 30 мм (1645 мм). При этом ширина и колесная база с оригинальным Seltos будут одинаковыми – 1800 мм и 2630 мм соответственно.

Новый Seltos/KX3 будет доступен для китайских покупателей с таким же двигателем, что и в Индии. Речь идет о бензиновом 1,5-литровом атмосферном моторе, выдающим 115 лошадиных сил мощности при 144 Нм крутящего момента. Связку агрегату составит 6-ступенчатая МКПП или бесступенчатый вариатор. Других двигателей в линейке китайской версии Seltos (он же KX3) не будет.

Напомним, что в России продажи Kia Seltos стартуют в 2020 году. Название автомобиля останется оригинальным. В моторную линейку кроссовера, который, судя по всему будут выпускать на калининградском заводе «Автотор», должны войти атмосферные двигатели на 1,6- и 2-литра, выдающие 123 и 149 лошадиных сил соответственно.