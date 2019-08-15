Кроссовер Honda CR-V станет больше и превратится в Honda Breeze

Компания Honda готовится представить на рынке «Поднебесной» специальную версию своего популярного кроссовера CR-V. Автомобиль спроектируют специально для Китая.

На днях на сайте Министерства промышленности КНР появились фотографии новинки, представляющей собой «брата-близнеца» CR-V актуального поколения. Автомобиль получит название Breeze и будет выпускаться на совместном предприятии GAC и Honda.

Автомобиль получит дизайн, частично сходный с донорским CR-V, но при этом обзаведется переработанной передней и задней частями. В экстерьере нового Honda Breeze появится другой капот, багажная дверь, бамперы и оптика, а также оригинальная радиаторная решетка.

Примечательно, но габаритные размеры нового Breeze, созданного для Китая, окажутся больше, чем у оригинала. Длина составит 4634 мм (плюс 49 мм к длине CR-V), а колесная база вырастит до 2661 мм (+1 мм).

Предполагается, что новинка получит 3-рядный салон, которого нет у CR-V, а в моторную линейку автомобиля войдут 1,5-литровый бензиновый 4-цилиндровый агрегат на 193 лошадиные силы, сочетающийся с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором.