Кроссовер Chery Tiggo 5 останется в продаже в России

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Росстандарта в разделе ОТТС (одобрение типа транспортного средства), китайский кроссовер Chery Tiggo 5 останется на российском рынке. Накануне компания продлила этот документ.

Напомним, что строк действия предыдущего сертификата, подразумевавшего производство Tiggo 5 на предприятии Derways в Черкесске, которое уже не функционирует, истек 22 декабря 2018 года. В мае Tiggo 5 был указан еще в двух ОТТС, но по факту никакой информации о нем нигде не было, поскольку в тех сертификатах речь шла о моделях Tiggo 4 и Tiggo 7.

Судя по новому сертификату Одобрения типа транспортного средства, в России был сертифицирован прежний Tiggo 5 с идентичными техническими характеристиками. Кроссовер по-прежнему будет комплектоваться 2-литровым мотором на 136 лошадиных сил, работающим в связке с 5-ступенчатой МКПП и бесступенчатым вариатором. Правда на этот производить автомобиль будут не в России, а в Китае, откуда его будут поставлять в РФ. Кроме того, список оснащения «паркетника» будет дополнен системой экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» и камерой заднего вида.

Цены на автомобиль пока не объявлены, но ожидается, что они останутся прежними, стартуя с отметки в 999 тысяч 900 рублей. В «топовой» комплектации ценник кроссовера составит 1 миллион 299 тысяч 900 рублей.