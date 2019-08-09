Коленные подушки безопасности могут способствовать травматизму

Не так давно один из профильных институтов Соединённых Штатов Америки провёл масштабные исследования, в результате которых определил, что коленные эйрбеги несут потенциальную угрозу для людей.

Более двух десятилетий лет в автомобили устанавливают коленные подушки безопасности, которые предназначены для сохранности ног во время дорожно-транспортных происшествий. Однако некоторые исследователи настроены против коленных эйрбегов.

Так, американские специалисты провели более четырёхсот краш-тестов в различных Штатах. Оказалось, что при фронтальных столкновениях перекрытием в сорок процентов возможность получения травм именно коленные подушки безопасности снижают лишь на 0.5 процента. Более того, в некоторых случаях риск травматизма из-за этих эйрбегов наоборот увеличивался. Так, в случае перекрытия на четверть при лобовой аварии такие подушки безопасности повышают риск перелома голени и даже бедренной кости, что сулит серьёзными проблемами со здоровьем.

Эксперты рассказали, что в своих испытаниях не учитывали ситуации, в которых люди не воспользовались ремнями безопасности. По мнению разработчиков, именно в таком случае эйрбеги сохраняют от травматизма.