Kia выпустит маленький кроссовер на базе Kia Rio

Компания Kia собирается расширить линейку своих SUV-моделей, выпустив сверхкомпактный кроссовер, который будет спроектирован на платформе бюджетного седана Rio, пользующегося высочайшей популярность на российском авторынке. Автомобиль получит название XRio и расположится в модельном ряду марки рядом с компактным «паркетником» Stonic.

По предварительным данным, окончательное решение по данному вопросу пока не принято. По словам руководителя отдела планирования продукции европейского офиса Kia Дэвида Лабросса, все будет зависеть от спроса на недавно вышедший кросс-хэтч Kia XCeed.

«Высокий спрос на XCeed мог бы стать весомым аргументов в пользу кроссовера на базе Rio», – заявил топ-менеджер, также выразив надежду, что объем продаж XCeed в этом году превысит отметку в 80 тысяч единиц, а в 2021-м – перевалит за 100 тысяч машин.

Напомним, что сейчас Kia делит свои автомобили в сегменте SUV на два варианта по высоте посадки: B-High/B-Low, C-High/C-Low. В сегменте B-класса в категории «паркетники» пока представлен только B-Low – это модель Stonic, поэтому появление кроссовера XRio является вполне логичным.