Kia вслед за Hyundai готовит собственный пикап

Компания Hyundai уже несколько лет работает над проектом создания собственного пикапа, который станет первой моделью в линейке марки за её историю. Концепт-версия пикапа была представлена на автосалоне в Детройте в 2015 году, а сейчас инженеры бренда трудятся над серийным исполнением этой модели, прорабатывая детали будущего автомобиля.

Накануне стало известно, что компания Kia также решила не отставать от Hyundai и готовит пикап. Об этом сообщил исполнительный директор австралийского офиса «Киа» – Демиен Мередит. По словам топ-менеджера, Kia и Hyundai будут выпускать пикапы с разными типами кабин, что позволит нивелировать конкуренцию между ними.

Ожидается, что пикапы двух южнокорейских марок будут продавать как в 2-рядном, так и 1-рядном исполнениях. Приводить в движение автомобили будут не только бензиновые моторы, но и «турбодизели».

Основным рынком сбыта пикапов станет США, однако не исключено, что в будущем легковые грузовики корейцев начнут продавать и в Австралии.