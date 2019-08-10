«Калашников» представил электрокар для такси и каршеринга

Российский концерн «Калашников» в рамках форума «Такси» провел официальную презентацию своего нового электрокара, который получил название UV-4. По задумке авторов проекта, автомобиль предназначен для каршеринга и таксомоторных перевозок.

Длина новой разработки «Калашникова» составляет всего 3400 мм, а ширина – только полтора метра. Машина спроектирована на базе ранее представленного городского электромобиля «Овум». Приводит в движение ситикар электрический двигатель, выдающий 68 лошадиных сил. Запас хода нового UV-4 составляет 150 км, а максимальная скорость равна 80 километрам в час.

В пресс-службе «Калашникова» отмечают, что автомобиль отличается хорошим показателем плавности хода, а также низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае серьезного ДТП, а обслуживание электромобиля не будет требовать больших усилий и затрат из-за простой конструкции.