Hyundai готовит обновление дешевого седана XCent

Компания Hyundai поделилась планами по презентации новой генерации своего субкомпактного седана XCent новой генерации. Официальный дебют новинки, которая будет иметь ту же моторную линейку, что и хэтчбек i10, состоится уже в начале 2020 года.

Самый компактный седан в линейке Hyundai выпускается в Индии с 2014 года. В 2017 году состоялось обновление этой модели. Длина 4-дверки составляет всего 3995 мм, а в качестве платформы использует «тележку» хэтча i10.

По информации, опубликованной нашими индийскими коллегами, презентация нового поколения Hyundai XCent состоится уже в марте следующего года. Автомобиль получит приставку к названию «Nios», что в переводе означает «больше». Вероятно, это намек на то, что данная модель предложит покупателям больше с точки зрения пространства и технологий.

Дизайн седана скопируют с недавно обновившегося Grand i10 Nios, заимствовав в хэтчбека решетку радиатора, светодиодными бумерангами ДХО, а также круглые противотуманки, установленные в бампере.

В моторную линейку автомобилей войдут одинаковые моторы – бензиновый 1,2-литровый агрегат на 83 лошадиные силы и 1,2-литровый «дизель» на 75 «скакунов». Связку обоим составит МКПП.

Стоимость текущей генерации Hyundai XCent составляет 573 тысячи рупий или 526 тысяч рублей по актуальному курсу. Не исключено, что следующее поколение окажется незначительно дороже.