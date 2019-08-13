Honda пытается улучшить продажи Odyssey

В скором времени знаменитый минивэн компании Honda отпразднует свой очередной юбилей. Однако, это событие компания решила отметить лишь косметическими доработками модели.

Впервые однообъёмник фирмы поступил на американский рынок в 1995 году. За четверть столетия автомобиль сменил уже 5 поколений, последнее из которых было представлено всего пару лет назад. В текущем году спрос на этот автомобиль стал существенно падать, хотя ещё годом ранее положительная динамика составляла 6%.

Разработчики уверены, что с помощью косметических доработок удастся встряхнуть продажи и восстановить статистику. Единственным действительно значимым подарком к 25-летию модели стал отказ от различных вариаций трансмиссий и выбор десятиступенчатого автомата для всех вариаций Honda Odyssey. Кроме того, автомобиль получит специальную маркировку, которая говорит о юбилейном выпуске, а также светящиеся пороги с соответствующей надписью.

В пакет дополнений также входят рейлинги с хромированным покрытием для крыши и накладки на задний бампер. За дополнительную плату можно будет приобрести диски на 19 дюймов. Продажи обновленного минивэна в Штатах уже стартовали. Цены начинаются от 31 тысяч 785 долларов.