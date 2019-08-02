Haval подписал специнвестконтракт с Минпромторгом

Китайский производитель наконец-то получил одобрение от Министерства промышленной торговли льготы. Одновременно с этим фирма берёт на себя определённые обязательства.

Компания Haval получила желаемые привилегии для своей работы в нашей стране. При этом, она теперь должна будет построить завод, на котором будут изготавливаться транспортные средства. Соответственно, должны быть оборудованы площадки для окраски, сварки, штамповки и производства самих деталей.

Вероятнее всего это был последний договор, который заключило профильное ведомство, так как все остальные были подписаны ещё до начала прошлого месяца. Китайская фирма обязуется вложить более 42 миллиарда рублей. По предварительным подсчётам налоговый поток от этого контракта, который поступит в российский бюджет, составит более 90 миллиардов рублей. Сам же завод даст возможность трудоустроить почти 900 человек.