H-UAZ: так выглядел бы «УАЗ» в параллельной вселенной

В Сети активно обсуждается проект независимого дизайнера Александра Исаева, опубликованный в его портфолио на сайте «Cardesign». Речь идет о концепте, совмещающим в себе фирменный дизайн двух абсолютно разных автомобильных марок: американского Hummer и российского «УАЗ».

Пользователи интернета уже окрестили автомобиль «УАЗом из параллельной вселенной». Автомобиль получил название H-UAZ и имеет модульную конструкцию, что позволяет ему быть как фургоном, так и пикапом.

Визуально прототип имеет значительные сходства с легендарным Hummer H2. При этом в экстерьере машины можно заметить и черты знаменитой русской «буханки». От советского вездехода концепт унаследовал задние сиденья, представляющие собой 3-местные «лавки», расположенные напротив друг друга. Всего новый H-UAZ способен вместить в салоне до восьми человек.

Длина колесной базы автомобиля по проекту составляет порядка трех метров, а дорожный просвет равен 60 см. Машина оснащена торсионной подвеской, системой централизованной подкачки покрышек и другими интересными фишками, которые улучшают показатели её проходимости.