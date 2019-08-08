Ford заплатит автовладельцам за сбой системы МyFord Touch по 400 долларов

Компания Ford продолжает сталкиваться с необходимостью решать проблемы прошлых погрешностей. Недавно стало известно о том, что американским автовладельцам она всё-таки заплатит компенсацию в диапазоне от 45 до 400 доллара за некачественную работу мультимедийной системы МyFord Touch.

Специалисты отмечают, что руководство Ford просто не желает учиться на собственных ошибках. Их своеобразное поведение уже привело к тому, что фирме пришлось выплатить огромную сумму в несколько тысяч долларов каждому за некачественную работу автоматических коробок передач Рowershift. Сейчас же началась новая волна авантюр в отношении производителя и крупная адвокатская контора подала несколько исков по поводу мультимедийной системы МyFord Touch.

По словам автовладельцев, данная разработка абсолютно не подходит для современного автомобиля, так как она часто зависает, не реагирует на касания и голосовые команды, более того, нередко даже не видит смартфон и абсолютно бесполезна в дороге. Для того, чтобы бы хоть как-то избежать крупного скандала, фирма пошла на добровольное соглашение и сообщила о том, что готова выплатить компенсацию размером до 400 долларов. При этом, она достанется тем, кто более 3 раз ремонтировал систему МyFord Touch. Если же система была в ремонте дважды, то сумма компенсации составит 250 долларов, если один раз – 100 долларов. Если же потребители просто недовольны качеством работы системы, фирма заплатит 45 долларов.