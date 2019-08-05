Ferrari представит сразу две новые модели осенью

Не так давно руководитель компании давал интервью в телефонном режиме, в рамках которого сообщил о том, что в скором времени марка собирается представить общественности сразу две новых модели.

Как оказалось, местом для дебюта была выбрана собственная гоночная трасса фирмы Фьорано. Само же событие будет происходить уже в следующем месяце. Мероприятие, по всей видимости, будет необычным и грандиозным, так как руководитель Ferrari намекнул, что оно будет длиться несколько дней.

Стоит отметить, что 2019 год для марки стал весьма успешным и продуктивным. Сначала они порадовали фанатов невероятным трек-каром, после чего сообщили о выходе гибрида, оснащённого мотором с отдачей в 986 лошадиных сил. Что касается грядущих новинок, то практически со стопроцентной вероятностью можно говорить о том, что речь идёт про кроссовер Purosangue, который изначально планировалось представить только через 3 года. Второй моделью может стать 812 Superfast Spider. Хотя, эту информацию пока лично не подтверждали представители элитной марки, почитатели уже настроились на получение колоссального удовольствия во время сентябрьской презентации.