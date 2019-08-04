Ф1. Результаты Гран При Венгрии 2019: Хэмильтон, Ферстаппен, Феттель

Гонщик Mercedes Льюис Хэмильтон выиграл Гран При Венгрии 2019 года. Британец на последних кругах за счет более продуманной стратегии смог опередить стартовавшего с поула Макса Ферстаппена. Тройку лидеров замкнул Себастьян Феттель на Ferrari.
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал на 15-й позиции.
Формула 1. Результаты Гран При Венгрии 2019 года.
1. Льюис Хэмильтон (Mercedes) – 70 кругов
2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +17,796
3. Себастьян Феттель (Ferrari) +1.01,443
4. Шарль Леклер (Ferrari) +1.05,250
5. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +1 круг
6. Пьер Гасли (Red Bull) +1 круг
7. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг
8. Вальтери Боттас (Mercedes) +1 круг
9. Ландо Норрис (McLaren) +1 круг
10. Алекс Албон (Toro Rosso) +1 круг
11. Серхио Перес (Racing Point) +1 круг
12. Нико Хюлкенберг (Renault) +1 круг
13. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг
14. Даниэль Риккиардо (Renault) +1 круг
15. Даниил Квят (Toro Rosso) +2 круга
16. Джордж Расселл (Williams) +2 круга
17. Лэнс Стролл (Racing Point) +2 круга
18. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +2 круга
19. Роберт Кубица (Williams) +3 круга
Сошел с дистанции:
Роман Грожан (Haas)