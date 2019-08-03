Электрокары Monarch открывают новые перспективы для российского автопрома

Не так давно в сети появилась информация о том, что в Российской Федерации появится новая автомобильная марка, которая будет специализироваться на выпуске электрокаров. Бренд получит название Monarch.

Инициаторы этого проекта решили, что в настоящий момент в России для того, чтобы развивать должным образом ветвь электрокаров, не хватает отечественных предложений в средней ценовой категории. До 1 миллиона можно приобрести машины Lada, тогда как за премиальные электрокары Aurus просят более 17 миллионов. Соответственно, средний ценовой сегмент свободен. Хотя большинство производителей электрифицированного транспорта сконцентрировались именно на этом сегменте.

Уже известно, что машины будут оснащаться моторами с мощностью от 135 до 815 лошадиных сил, поэтому каждый россиянин сможет подобрать для себя оптимальный вариант. Более того, разработчики предполагают, что новинки будут пользоваться большой популярностью и за рубежом, в частности, в Поднебесной. Базовая модификация электрокара Monarch будет стоить от 1 миллиона 800 тысяч рублей, тогда как за топовую нужно будет отдать 4 миллиона 900 тысяч рублей. Когда именно машины выйдут на рынок – пока неизвестно.