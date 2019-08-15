Электрический кроссовер Chevrolet Menlo представят в Китае осенью

Американская автомобильная компания Chevrolet готовит для китайского авторынка новую модель – электрический кроссовер Menlo. Официальные фотографии новинки сегодня утром появились в открытой базе Минпромторга КНР.

Презентация электрического «паркетника» Menlo EV состоится на сентябрьском автосалоне в Чэнду (КНР). Кроссовер построят на одной платформе с электрическим хэтчбеком Buick Velite 6 MAV EV, разработанной инженерами General Motors и местной SAIC.

Приводить в движение электрический кроссовер Menlo EV будут электромоторы, мощность которых составит 150 или 174 лошадиные силы. Запас хода автомобиля пока не объявлен, ровно как и динамические показатели.

Предполагается, что максимальная скорость новинки составит порядка 150 километров в час, что будет быстрее, чем у текущей генерации Chevrolet Bolt, который разгоняется до 146 км/ч.