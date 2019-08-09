Эксперты определили, где больше всего происходит смертельных ДТП в России

Представители ГИБДД рассказали о самых опасных участках на дорогах Российской Федерации.

Специалисты профильного ведомства не так давно провели мониторинг аварийной ситуации в стране. Как оказалось, больше всего серьёзных дорожно-транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими происходит на трассах федерального значения. В общей сложности на них приходится более 40 процентов смертельных случаев.

Статистика показала, что более 28 процентов аварий происходит из-за того, что водители пренебрегают правилами и совершают небезопасный манёвр, выезжая на встречную полосу. При лобовом столкновении люди, как правило, получают самые сильные травмы и ситуация нередко заканчивается летальным исходом.

Около 40 процентов аварий происходит с участием пешеходов. Одним из главных нарушений по-прежнему остаётся нарушение скоростного лимита, на основании чего чиновники решили как можно скорее пересмотреть установленные нормы и увеличить либо же сократить максимальную скорость движения.