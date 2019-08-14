Депутаты хотят запретить старые автомобили

Один из представителей Думского комитета сообщил о том, что в Российской Федерации давно пора запретить эксплуатировать транспортные средства, которые по факту перешли за предельный срок использования.

Инициатор данного проекта сообщает, что отказ от старых автомобилей не только повысит уровень безопасности на дорогах, но и позволит бороться за более высокие экологические показатели. Хотя, в данном законопроекте, как и стоило ожидать, не хватает конкретики. Нет никаких критериев, которые позволяли бы определять, какие именно машины уже изжили себя и их не стоит эксплуатировать.

Министерство Промышленной торговли и вовсе считает, что нельзя попросту запретить использование старых автомобилей. Постепенно выводить их из оборота стоит только по рациональным принципам экономического и технического развития, а также стимулирования россиян приобретать новые более комфортные, безопасные и экологические машины. В частности, для этого необходимо расширять программы по автомобильному кредитованию.

Напомним, что в Российской Федерации существуют серьёзные требования только к возрасту автобусов, которые перевозят детей. Они должны быть младше 10 лет. При этом, норма вступит в силу только в будущем году.