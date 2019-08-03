Citroen готовит новый компактный хэтчбек

Автомобиль модели С4 покинул отечественный рынок ещё 4 года назад. В прошлом году модель окончательно ушла и с рынка Старого света. Однако, как оказалось, на подходе приемник авто, который будет продаваться не только с бензиновыми и дизельными моторами, но и с электродвигателями.

Несмотря на то, что большинство крупных компаний постепенно отказываются от выпуска седанов, фирма Citroen, решив справиться со всеми трудностями, всё-таки продолжает развивать линию седанов и хэтчбеков. Ранее появилась информация о том, что фирма в будущем году выпустит топовый седан модели С6. Теперь же стало ясно, что бренд планирует ещё спустя год выпустить два новых седана, которые будут иметь компактные размеры. А одни из самых знаменитых инсайдеров убеждены, что компания выпустит и миниатюрный хэтчбек.

Специалисты полагают, что новинка будет иметь классический французский дизайн, при этом, его техническое оснащение будет соответствовать всем основным тенденциям. Пока что сложно говорить о том, появится хэтч у нас в стране или нет. Пока что в Калуге налажена сборка некоторых авто по заказу Groupe PSA. Поэтому, если фирма всё-таки примет решение выпустить хэтч в России, то его производство также могут локализовать именно на этом заводе. Шансы на появление новой модели в РФ увеличатся, если в основу будет положена платформа СМР.