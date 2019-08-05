Chevrolet Corvette лишится хромированных колёс

Стало известно о том, что грядущее поколение Chevrolet Corvette не будет оснащаться хромированными колёсами, которые являлись его изюминкой.

Стоит отметить, что колёсные диски с ярким металлическим блеском всегда были в тренде у американских компаний. Однако в последнее время их популярность сошла на нет, и об этом свидетельствуют последние решения брендов. Сейчас большинство американцев приобретают автомобили с чёрными либо же серебристыми колёсными дисками.

Компания Chevrolet рьяно следит за текущими тенденциями, поэтому оформлением машин поколения C8 будет полностью соответствовать. Так, один из инженеров проекта сообщил о том, что для корвета хром отныне будет недоступен. По его мнению, это решение можно назвать старомодной эстетикой, тогда как автомобиль рассчитан на более молодых покупателей. В качестве альтернативы колеса Trident Spoke можно будет приобрести со стильными полированными спицами. По всей вероятности решение было верным, так как компания уже распродала модель на год вперёд.