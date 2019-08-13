Changan закрывает конвейер в Липецкой области

Представители китайской компании сообщили о своём решении полностью остановить производство транспортных средств в Липецкой области. Как оказалось, всё дело в противостоянии предприятий и Ирито и Great Wall.

Не так давно состоялось судебное слушание, инициатором которого выступала фирма Great Wall, которая обвиняла российских предпринимателей Резниковых (владельцы завода в Липецкой области) в присвоении 50 миллионов долларов за поставки пятилетней давности. Однако, фирма дело проиграла. Хотя она и сказала, что именно этот скандал связан с тем, что Changan собирается прекратить своё производство в Липецкой области.

Напомним, что на самом предприятии была налажена сборка паркетников модели CS35. Кроме того, китайский производитель собирался выпустить на линию и модель CS75. Однако, фирма уже отказалась от дальнейшего сотрудничества. Более того, несмотря на то, что на складе Липецкого завода находится около 300 готовых автомобилей, новые модели фирмы уже поставляются напрямую из Поднебесной.