Changan показала интерьер обновленного кроссовера CS55

Компания Changan опубликовала фотографии интерьера обновленной версии кроссовера CS55. Судя по выложенным в Сеть изображениям, среднеразмерный «паркетник» получит салон, выполненный в стиле премиального кросс-купе CS85.

Автомобиль оснастят модернизированной передней панелью, цифровой приборной панелью, экраном мультимедиа, совмещенным с «приборкой», а также другим блоком управления системой климат-контроля.

Ранее в интернете появлялись фотографии экстерьера нового CS55, судя по которым китайский кроссовер получит полностью переработанную решетку радиатора, модернизированный блок головной оптики на светодиодах, задние фонари в форме LED-полос, а также новые бамперы.

Обновленный CS55 будет приводиться в движение за счет 1,5-литрового турбированного агрегата, выдающего 156 лошадиных сил мощности. Связку ему составит 6-ступенчатая МКПП или 6-скоростная АКПП.

Продажи в «Поднебесной» рестайлингового Changan CS55 начнутся осенью этого года. В России кроссовер должен появиться в 2020-м году. Ценник на автомобиль пока не объявлен, но предполагается, что он будет начинаться с отметки в 83 тысячи 800 юаней или (775 тысяч рублей по текущему курсу).