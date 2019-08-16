Бюджетные модели Datsun оснастят вариатором

Компания Datsun начнет устанавливать на свои популярные модели в Индии новую трансмиссию. Речь идет о хэтчбеке Datsun GO и компактвэне GO+, которые вышли на рынок пять лет назад. Первоначально эти модели имели бешеную популярность, однако спустя несколько лет стали продаваться заметно хуже.

Руководство Datsun заметило это тенденцию и решило, что спад продаж связан с жесткой конкуренцией, поскольку другие марки предлагают для своих машин широкий набор трансмиссий и двигателей.

В итоге было принято решение дополнить безальтернативный вариант трансмиссии для моделей GO и GO+: 5-ступенчатую «механику» бесступенчатым вариатором X-Tronic от Nissan Juke. Новая коробка передач, как и МКПП, будет работать в связке с единственным доступным для этих моделей атмосферным агрегатом на 1,2-литра мощностью 68 лошадиных сил.

Список оснащения Datsun GO и GO+ также будет расширен. Автомобили получат систему курсовой устойчивости, дополнительную подушку безопасности и новая мультимедийная система с большим 7-дюймовым сенсорным дисплеем.

Помогут ли Datsun все эти изменения повысить популярность некогда одних из самых популярных своих моделей, пока остается загадкой.

Напомним, что за модель Datsun GO в Индии сейчас просят от 332 тысяч 78 рупий или 300 тысяч рублей, а за 3-рядный GO+ – 386 тысяч 588 рупий или 365 тысяч рублей.