BMW вновь отзывает свои автомобили в России

В конце зимы текущего года компания уже отзывала более 28 тысяч своих автомобилей, которые были реализованы на рынке России. В тот раз проблема заключалась в риске возгорания в моторном отсеке. Прошло всего несколько месяцев, однако была обнаружена очередная опасность, которая требует немедленного старта очередной кампании по отзыву.

Сообщается, что под условия акции попадают 5 Series поколения Е60, а также 6 Series Е63, которые продавались в течение 7 лет, начиная с 2003 года. Вполне вероятно, что в них может произойти сбой электросети. В общей сложности под условия кампании попадают более 22 000 автомобилей.

Все работы по устранению неисправностей будут произведены за счёт немецкой компании. Отметим, что, несмотря на то, что компания BMW регулярно проводит отзывы своих автомобилей в России, популярность машин в стране только растёт. Так, с начала года было продано более 22 тысяч экземпляров, что больше почти на 16% по сравнению с таким же периодом времени прошло прошлого года.