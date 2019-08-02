Автовладельцы России смогут подзаработать на своих данных

В данном случае речь идёт про передачу информации, которая касается автомобиля и маршрутов его передвижения сторонним лицам.

Уже через 2 года в Российской Федерации должна заработать система по сбору и обработке данных, зафиксированных с помощью бортовых компьютеров. Представители компании ГЛОНАСС сообщают, что на данный момент только около 40 процентов автопарка страны могут передавать необходимые данные. Большое значение этот фактор играет для компаний, которые собираются проводить свои рекламные акции с учётом предпочтение автовладельцев.

Для того, чтобы грамотно распоряжаться информацией, планируется создать усовершенствованную базу. В ней будут храниться данные не только о самом ТС и о его техническом состоянии, но и о маршрутах передвижения. Одновременно с этим могут передаваться и персональные данные автовладельца, включая его имя и фамилию, номер телефона и адрес электронной почты.

При этом, сообщается, что вся эта информация не может быть передана в базу без личного согласия автовладельца. А чтобы поощрять такие действия, планируется ввести скидки на оплату различных товаров и услуг для тех, кто всё-таки согласится поделиться своими личными данными. Отметим, что по предварительной информации затраты на сам сервис будут составлять от 3 до 5 миллионов рублей. Сама же система будет стоить около 3 миллиардов рублей.