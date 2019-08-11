«АвтоВАЗ» выпустит спецверсию Lada XRay #Club

Компания «АвтоВАЗ» планирует проведение очередного обновления модели Lada XRay. Автомобиль получит к своему названию приставку #Club. От обычного «ХРей» новинка будет отличаться иным оформлением интерьера и экстерьера.

По предварительным данным, производство спецверсии XRay уже стартовало. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом, правда точное число машин, которые сойдут с конвейера, пока не объявлено.

Автомобиль спроектирован на базе средней комплектации обычного XRay, но дополнен несколькими «люксовыми» опциями.

В числе главных фишек версии XRay #Club значатся:

черная крыша;

шильдик с логотипом «#Club», расположенный как на кузове, так и в салоне;

видоизмененный блок управления в дверной карте водителя.

Напомним, что продажи Lada XRay продолжают падать. Происходит это на фоне популярности семейств Granta и Vesta. «АвтоВАЗ» всеми силами пытается увеличить популярность этой модели, но пока безуспешно. С января по июль 2019 года объем продаж XRay сократился на 17% – до 16 тысяч 380 реализованных машин.