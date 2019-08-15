«АвтоВАЗ» выпустит две новые версии Lada Granta

В открытой базе Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появился расширенный сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новые версии автомобиля Lada Granta – учебную и с ручным управлением, предназначенную для людей с ограниченными физическими возможностями.

Согласно информации, опубликованной в документе, в арсенал обоих автомобилей войдут: передние и боковые подушки безопасности, наружные зеркала и стеклоподъемники с электроприводом, подогрев передних сидений, парктроники, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, навигация, датчики света и дождя, а также система LADA Connect.

В учебном автомобиле будут установлены дополнительно дублирующие педали сцепления и тормоза (для версии с МКПП), либо только педаль тормоза (для АКПП), а также дополнительное зеркало с пассажирской стороны и опознавательные знаки «Учебное транспортное средство».

Модификация, предназначенная для людей с ограниченными возможностями, будет включать в себя специальное устройство ручного управления автомобилем водителями с различными патологиями нижних конечностей.

С конвейера новые версии «Гранты» будут сходить с двумя вариантами двигателей: 1,6-литровым агрегатом на 87 «сил» и 5-ступенчатой МКПП, а также с 98-сильным мотором и 4-диапазонной автоматической коробкой фирмы Jatco.