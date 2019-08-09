«АвтоВАЗ» получил ОТТС на новые версии коммерческих Lada Largus

Компания «АвтоВАЗ» получила сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), позволяющий начать производство новых модификаций коммерческих Lada Largus. В документе указано безальтернативное оснащение таких машин: 1,6-литровые двигатели Renault или ВАЗ и механическая трансмиссия.

В список новых версий Lada Largus вошли:

универсал для перевозки медработников и оказания скорой медицинской помощи;

универсал для нарядов патрульно-постровой службы полиции, вневедомственной охраны, а также перевозки лиц, заключенных под стражей;

универсал для выездов на место происшествия нарядов дежурных частей полиции;

универсал для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями;

универсал для перевозки нарядов полиции с собаками;

универсал для перевозки оборудований лаборатории, в том числе для нужд полиции, следственного комитета, аварийно-спасательных служб и МЧС, пишет «Лада.Онлайн».

Напомним, что модель Lada Largus входит в ТОП-3 самых продаваемых автомобилей бренда «Лада» в России. С начала 2019 года объем реализации этой модели в стране составил более 24 тысяч машин.