Автомобиль Rezvani Tank готов к ядерному апокалипсису

Калифорнийская компания Rezvani Motors представила новое поколение внедорожника Tank, который изготовлен на шасси знаменитого Jeep Wrangler.

Напомним, что первый автомобиль фирма представила всего два года. Выход второй модификации произвёл настоящий фурор. Помимо новой платформы, автомобиль получил великолепный кузов из углепластиковых панелей. Передний бампер и корма выглядят не менее брутально, хотя и более изящно, по сравнению с прошлой машиной. В целом автомобиль иллюстрирует основные тенденции эстетики военных внедорожников. Часть передней панели имеет покрытие из углепластика, а также ручную кожаную обивку.

Стоить в базовой комплектации шикарный автомобиль будет от 150 тысяч долларов. При этом, под капотом будут доступны те же моторы, что актуальны для Wrangler. Однако за дополнительную стоимость можно будет приобрести более резвую версию, подразумевающую атмосферный мотор на 6,4 литра с мощностью в 507 лошадиных сил. Версия Tank X оснащается мощнейшим компрессорным мотором с ёмкостью в 6.2 литра. Он имеет отдачу вплоть до 1014 лошадиных сил.

В качестве дополнительных опций представлены тепловизор и система защиты от электромагнитного импульса. Последняя опция будет актуальна в случае ядерного взрыва. Другими словами, этот автомобиль пригодиться тем, кто планирует продолжить своё существование после ядерного апокалипсиса. За самую дорогую модификацию автомобиля придётся заплатить более 400 тысяч долларов.