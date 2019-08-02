Автомобиль BMW 7 Series получит электроверсию

Уже через 2 года флагманский автомобиль может сменить поколение. В сети появилась информация о том, чего можно ждать от этого события.

Напомним, что актуальное поколение автомобиля BMW 7 Series производят уже в течение 4 лет. В этом году седан получил весьма специфический рестайлинг, который подарил машине расширенную радиаторную решётку. Она похожа на гигантские «ноздри» и далеко не всем понравился такой дизайн. Теперь же стало ясно о том, что сейчас в компании вплотную занимаются разработкой нового поколения этой серии. И первого предвестника бренд уже может рассекретить на одном из грядущих автосалонов.

Если верить источнику, то новинка получит электрифицированную модификацию, что вполне ожидаемо, учитывая современные тенденции. Ёмкость батареи авто может варьироваться от 80 до 120 кВт*ч. И таким образом на одном заряде машина сможет проехать вплоть до 700 километров. А вот от мощных моторов типа V8 и V12 вероятнее всего баварцы откажутся. Их могут заменить гибридными установками с трёхлитровыми моторами и мощностью в 560 лошадиных сил.