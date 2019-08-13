Aurus приглянулся руководству Туркменистана

Президент Туркменистана не так давно сообщил премьер-министру Российской Федерации о том, что их страна заинтересована в приобретении автомобилей Aurus.

После детального осмотра лимузина из серии отечественной фирмы, зарубежные политики решили, что их автопарк вполне можно пополнить такими экземплярами. Напомним, что базовый Senat обойдётся покупателю в 18 миллионов рублей.

Президент Туркменистана выразил желание приобрести автомобили бренда, при этом, он отметил, что хочет видеть в линейке модели белого цвета, а также версии с увеличенным радиатором, что позволит эксплуатировать транспортные средства в условиях жаркого климата.

Премьер-министр РФ принял заявку высокопоставленного лица и пообещал решить вопрос в скором времени. Напомним, что автомобиль, который был временно предоставлен президенту Туркменистана, имел гибридную силовую установку. Она сочетает в себе электромотор или бензиновый двигатель объёмом 4 литра. Общая отдача системы составляет 600 лошадиных сил.