Audi собирается подзарядить шесть своих моделей

Компания Audi уже до конца текущего года собирается представить сразу 6 обновлённых транспортных средств, которые входят в линейку RS.

Вероятнее всего речь идёт о спортивных паркетниках Q3 и Q3 Sportback. В этом случае их планируется оснастить моторами с мощностью в 400 лошадиных сил, тогда как их ёмкость составит 2.5 литра. Кроме того, можно ожидать на обновление хэтчбека RS7 Sportback, который будет комплектоваться 3-литровым мотором с мощностью в 600 лошадиных сил. А если будет представлена гибридная модификация, то он также ляжет в основу, и при этом общая отдача силовой установки вырастет до 700 лошадиных сил.

Ещё одной моделью, которая может подзарядиться в ближайшее время, является RS6 Avant. Уже известно, что автомобиль испытывают с мотором V8 на дорогах общего пользования. Кроме того, ожидается дебют новой спортивной модификации паркетника из флагманской серии модели Q 8, а также универсала RS 4 Avant. Сроки выхода новых модификаций не называются.