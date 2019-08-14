Анонсирована специальная версия Polo Football Edition для России

Компания Volkswagen сообщила о выходе в Российской Федерации своей новой спецверсии Polo Football Edition.

По сравнению с базовым авто, новинка оснащена богатым функционалом, а также получит некоторые изменения внешности. В частности, новый автомобиль будет комплектоваться высококлассными 16-дюймовыми дисками чёрного цвета. Такой же оттенок был выбран для зеркал и спойлера. Для поддержания спортивного стиля будет использоваться уникальная хромированная накладка на выхлопной трубе.

Что же касается интерьера, там пользователя будет ожидать шикарное рулевое, а также другие элементы, делающие дизайн более практичным и стильным. Кроме того, все двери будут оснащены электроподъёмником с защитой от защемления. Зеркало заднего вида получит подогрев.

В спецверсии автомобиль будет работать с мотором на 1,6 мощностью в 90 или же 110 лошадиных сил. Силовой агрегат будет сочетаться с коробкой автоматического либо же механического типа на 5 ступеней. При покупке авто владельца будут ожидать приятные футбольные аксессуары. Стоимость седана стартует от 850 тысяч рублей.