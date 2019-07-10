Завтра выходит последний Volkswagen Beetle

Стало известно о том, что финальный экземпляр автомобиля отправится прямо в музей.

Представители компании Volkswagen сообщили о том, что завтра с конвейера сойдёт последний автомобиль модели Beetle. Отметим, что сборка этой машины была налажена в Мексике, а впервые сам автомобиль появился на дорогах в далёком 1938 году.

Некоторые автомобильные аналитики называют данную машину настоящим символом расцвета немецкого благосостояния. За короткое время эта модель смогла завоевать признание по всему миру и стала по-настоящему культовой.

Округлый силуэт автомобиля сложно спутать с какой-либо другой машиной. Вертикальное ветровое стекло, а также силовой агрегат с воздушным охлаждением – визитная карточка Volkswagen Beetle. Самым большим спросом авто пользовалось в Америке. Там в середине прошлого столетия продавалось в среднем по 500 тысяч автомобилей в год. И именно тогда был зафиксирован пик продаж модели.

Спустя годы показатели реализации стали постепенно проседать. 7 лет назад компания сделала попытку возродить спрос, усовершенствовав модель, однако, ситуацию это не спасло. В результате фирма решила сделать финальный аккорд в виде выпуска лимитированной партии автомобилей, последний из которых отправится в музей.