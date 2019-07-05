Заводы «АвтоВАЗа» возобновили работу после 2-дневного простоя

Компания «АвтоВАЗ» возобновила работу своих заводов в Тольятти и Ижевске после двухдневного простоя. Работа предприятий восстановилась с сегодняшнего дня, 5 июля, сообщает пресс-служба отечественного автогиганта.

Напомним, что остановка конвейеров заводов в Тольятти и Ижевске произошла 3 июля. Её причиной «вазовцы» назвали нарушение обязательств по договору поставки комплектующих со стороны нижегородской группы компаний «Автокомпонент». В свою очередь, представители «Автокомпонент» связали прекращение поставок комплектующих с отсутствием согласования цен на них.

Сегодня же стало известно, что поставщик принял решение возобновить работу без дополнительных условий, что позволило «АвтоВАЗу» полностью возобновить работу сборочных линий своих заводов.