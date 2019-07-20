«Заряженный» Cadillac XT4 представят до конца 2019 года

Компания Cadillac назвала предварительную дату презентации «заряженной» версии своего кроссовера XT4 с приставкой «V-Sport». Дебют новинки состоится до конца этого года, а продажи стартуют в начале 2020-го.

От базовой модели версия V-Sport будет отличаться декором, что подразумевает под собой наличие более агрессивного аэродинамического обвеса, а также небольшие перемены в интерьере.

После того, как состоится презентация XT4 V-Sport, будет представлен XT4-V, который получит гораздо больше изменений по сравнению со стандартным XT4, главной из которых станет 2,7-литровый двигатель на 300 лошадиных сил. Этот агрегат известен по пикапу Chevrolet Silverado.

Напомним, что обычный внедорожник Cadillac XT4 продают с 2-литровым рядным двигателем с турбиной, выдающим 240 лошадиных сил. Связку ему составляет 9-диапазонная автоматическая коробка передач. В продажу в России новинка поступит до конца 2019 года.