«Запорожец» на базе Porsche продают за 3,2 млн рублей

На портале «Авто.ру» опубликовано объявление о продаже необычного автомобиля, представляющего собой гибрид немецкого суперкара Porsche и советской малолитражки «Запорожец».

Созданием такой необычной машины занималось ателье белорусского тюнера Юрия Шифа под названием Shif Customs. Заявленная в объявлении стоимость автомобиля составляет внушительные 3 миллиона 200 тысяч рублей.

От советского ЗАЗ-968 «Запорожец» машине досталась только внешность. Вся техническая начинка была взята с модели Porsche Boxter S, выпускавшейся в период с 1998 по 2006 год. Речь идет о двигателе немецкого родстера – 3,2-литровым оппозитнике на 250 лошадиных сил, 6-ступенчатой МКПП, заднем приводе и современной подвеске. С места до первой «сотни» гибрид Porsche и «Запорожца» разгоняется за 6 секунд.

За свою весьма оригинальную разработку авторы проекта просят 3 миллиона 200 тысяч рублей. Для сравнения, предыдущий проект этого ателье – пикап МАЗ-200 – продавали гораздо дороже – за 5 миллионов рублей.