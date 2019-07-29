За оставление места аварии могут наказывать штрафами

В случае, если в ходе аварии никто не пострадал и не было нанесено серьёзного ущерба имуществу, а водитель покинул место происшествия, ему могут выписать штраф.

Напомним, что согласно актуальным правилам, водителя, в случае побега с места несерьёзного ДТП ждёт лишение прав на срок от 1 до 1.5 лет, или же 15 суток ареста. Однако, чиновники полагают, что необходимо ввести новый вид наказания в виде штрафа размером в 10 тысяч рублей. Соответствующий официальный документ уже был подготовлен и отправлен на рассмотрение в соответствующую инстанцию.

Инициаторы рассказали, что просто необходимо ввести более мягкую степень наказания. Хотя, назвать её действительно «мягкой» сложно, учитывая саму сумму. А применять наказание такого рода можно будет в том случае, если водитель сам не знал, что покинул место ДТП, например, на шумной парковке возле торгового центра. В случае же, если водитель покинул место аварии по веским причинам, то ему необходимо будет обратиться в суд и предоставить доказательства правильности своих действий.