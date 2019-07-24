Volvo расширит линейку кроссоверов

Несмотря на внушительные продажи первого полугодия, компания Volvo продолжает терять операционную прибыль. На основании этого фирма пытается пересмотреть все свои действия и определить слабые места, чтобы ликвидировать их и выйти на нужный уровень.

Напомним, что с начала текущего года бренду удалось продать более 340 тысяч экземпляров авто и это более, чем на 7 процентов больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Хотя, если рассматривать отдельные рынки, то ситуация не везде положительная. Так, в РФ продажи марки упали на 2.5 процента.

Несмотря на прирост в выручке, операционная прибыль Volvo упала. На это повлияли различные факторы, включая системы ценообразования конкурентов и пошлины. В результате показатель сократился почти на 30 процентов.

Однако, фирма не отчаивается и строит весьма оптимистические планы на будущее, собираясь реализовывать в год не менее 800 тысяч авто. Кроме того, планируется расширение модельного ряда в сегменте SUV. Предполагается, что компания выпустит миниатюрный кроссовер, который может получить маркетинговое имя ХС30 или ХС20, а также флагманский внедорожник. Он будет роскошным и комфортным. И, учитывая, что слишком мощных ДВС у фирмы нет, можно рассчитывать на то, что новое авто будет оснащено электрическим силовым агрегатом.