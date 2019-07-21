Volkswagen Tayron установил рекорд по продажам

Компания Volkswagen отчиталась о результатах продаж своего нового среднеразмерного кроссовера Tayron. Согласно статистике, за июнь 2019 года объем реализации данной модели на рынке Китая составил более 13 тысяч экземпляров, что является лучшим показателем для «Таурон» с момента выхода в продажу в «Поднебесной».

Для сравнения за этот же период компания Toyota продала всего 10 тысяч единиц своего бестселлера RAV4, что на 3 тысячи меньше, чем Volkswagen c кроссовером Tayron.

Напомним, что длина нового Tayron составляет 4590 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1660 мм, а колесная база – 2731 мм.

Приводит в движение вседорожник 2-литровый турбированный агрегат на 186 и 220 лошадиных сил. Связку ему составляет «робот» DSG7.

В «базе» Tayron продается с передним приводом, а в «топовой» с фирменной системой полного привода.

Стоимость данной модели в КНР стартует с отметки в 188 тысяч 800 юаней или 1 миллион 726 тысяч рублей по актуальному курсу.