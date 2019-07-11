Водителям предлагают клеить новые знаки на лобовое стекло

Чиновники выступили с предложением клеить на ветровом стекле автомобиля новый знак, который будет указывать на то, что за рулём находится беременная женщина.

Не так давно в стране разыгрались настоящие баталии между приверженцами знака шипованной режиме и его противниками. Не успели автомобилисты отойти от этого, как специалисты выступили с новым предложением. Так, в соответствии с ним, беременные женщины водители должны будут клеить соответствующий знак на лобовое стекло. Это также относится и к молодым мамам.

Автор этой инициативы убеждён, что такой знак просто необходимо. При этом, специалисты до сих пор не понимают, каким именно образом предупреждение о том, что за рулём находится беременная женщина, поможет сократить травматизм на дорогах России. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что мысль о том, что инициатива позволит сделать остальных автомобилистов более вежливыми по отношению к беременной женщине, всё-таки актуальна.

Инициатор также отметил, что автомобили с подобными наклейками могут получить и другие привилегии, например, разрешённую парковку на местах для инвалидов. Однако, в комитете Госдумы раскритиковали эту идею. Они отметили, что пока что нет никакой необходимости внедрять такой знак. И если поддержать инициативу, то дойдёт до того, что в скором времени на машинах появятся знаки, говорящие о вероисповедании водителя, его национальности и прочая информация, что, по сути, абсурдно.