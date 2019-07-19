Водители РФ будут знать, где находятся дорожные камеры

Владимир Путин выступил с требованием доработать некоторые пункты в сегменте работы камер фото- и видеофиксации происшествий на дорогах. Всё это должно повысить уровень безопасности движения в России.

Официальный документ с соответствующими требованиями уже был опубликован на официальном сайте Кремля. В частности, глава страны постановил, что все штрафы, выписанные с помощью дорожных камер с некоторыми нарушениями, будут признаны недействительными. Кроме того, до начала зимы в стране должна быть подготовлена специальная база россиян, которые имеют медицинские противопоказания к управлению ТС. Напомним, что соответствующий проект был разработан ГИБДД ещё в прошлом году.

Кроме того, президент РФ также считает необходимым разработать систему, благодаря которой любой иностранец, нарушивший ПДД в стране, не мог покинуть её пределы без оплаты штрафа, ведь сейчас большинство остаются безнаказанными, что ухудшает самодисциплину зарубежных водителей.

Более того, некоторые требования направлены и на поддержку отечественных автомобилистов. В частности, о наличии абсолютно всех камер наблюдения на дорогах должны говорить соответствующие указатели. Таким образом водители будут знать о том, что нарушая, они могут получить штраф, а значит их сознательность по поводу выполнения ПДД будет повышаться и аварий на дорогах будет становиться меньше.