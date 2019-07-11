Водителей России не будут разделять на профессионалов и любителей

Ведомства не оценили должным образом инициативу, которая предполагала разделение водителей на профессионалов и любителей. Напомним, что Министерство транспорта выступило с такой идеей ещё 2 года назад, и с тех пор вопрос стоял на рассмотрении.

Стоит отметить, что законопроект предполагал, что процесс получения прав для водителей-любителей, будет значительно упрощён и из программы будет убрана ненужная информация. А вот обучать водителей профессионалов должны намного более тщательно. Кроме того, им необходимо было бы, в случае принятия инициативы, регулярно проходить подтверждение квалификации (раз в 5 лет).

Отметим, что в настоящий момент обучение в автошколах происходит по единому стандарту, а после него россиянин получает права, которые дают ему возможность использовать навыки в профессиональной детальности, например, работая таксистом. Но Минтранспорта полагает, что те, кто собирается использовать навыки вождения в коммерческих целях, должны проходить усиленную подготовку. Однако, за 2 года ведомство так и не смогло детально рассказать, каким образом будут происходить изменения в программах обучения, как в дальнейшем водители должны будут получать лицензии на работу шофёром и прочее. Кроме того, не была проработана возможность того, что в стране появится масса компаний, которые будут выдавать «серые» лицензии без должного обучения.

На основании этого от инициативы решили пока отказаться. И даже в МВД отметили, что снижать уровень качества обучения для так называемых любителей просто недопустимо.