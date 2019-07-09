«Внедорожный» Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу в августе

Компания Suzuki назвала предварительную дату выхода в продажу своего нового «внедорожного» компактвэна. Новинка получит название Ertiga Cross и доберется до рынка Индии уже в августе этого года. Ранее в Сети несколько раз появлялись шпионские фото новинки, обкатывавшейся на индийских дорогах.

Судя по фотографиям, «внедорожный» Ertiga Cross оснастят большими колесами, увеличенным клиренсом, штатные рейлинги на крыше и необычную решетку радиатора. По нижней кромке кузова компактвэн облачен в пластиковый обвес.

Приводить в движение новый Ertiga Cross будет 1,5-литровый атмосферный двигатель на 104 лошадиные силы, а также 1,3-литровый «дизель» на 90 «скакунов». Пару обоим агрегатам составит 5-ступенчатая МКП или 4-диапазонный классический «автомат».

В список оснащения Suzuki Ertiga Cross войдут: мультимедийная система с сенсорным дисплеем, кондиционер, фронтальные подушки безопасности, штатная аудиосистема, люк с электроприводом и многое другое.

Предварительная стоимость автомобиля составит от 1 миллиона до 1 миллиона 200 тысяч рупий, что при пересчете на российскую валюту составит от 920 тысяч до 1 миллиона 115 тысяч рублей по актуальному курсу.